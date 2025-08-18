وائل القباني: مليش أغراض شخصية.. وأدعم الزمالك قلبا وقالبا



أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، ان انتقاده لبعض الأشياء من أجل مصلحة النادي وليس لأغراض شخصية



وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أنا مع النادي قلبًا وقالبًا وأدعم تجربة چون إدوارد، أنا بدعم الزمالك دايمًا، سواء بشتغل في النادي ولا لأ.أنا ماليش أغراض شخصية



واضاف: بدري أول نحكم على فيريرا، أنا مش عارف ليه الهجوم ده، فيريرا على الأقل يحتاج ٦ مباريات للحكم عليه.

وتابع: كان فيه مبالغة كبيرة بعد الفوز على سيراميكا، ولا استطيع تقييم صفقات الزمالك حاليًا، فورمة الماتشات بتيجي مع الوقت والفرقة محتاجة لانسجام.

وأختتم حديثه : جمهور الزمالك عاطفي شوية ويتنشأ على أي صفقة كويسة، ألفينا لاعب جيد ولكن مازال الحكم عليه مبكرًا.