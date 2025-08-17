مدرب الزمالك السابق: سعيد بتواجدي فى مباراة المقاولون العرب

عبر چورڤان فييرا المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، عن سعادته بوجوده في مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب بمسابقة الدوري.

وقال فييرا في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، "أنا في غاية السعادة بوجودي في هذا اليوم، في الأصل كان من المقرر أن أسافر لكنني قررت البقاء يومين إضافيين من أجل حضور مباراة الزمالك، والتواجد في استاد القاهرة الدولي لمتابعة الفريق دائمًا ما يكون ممتعًا للغاية".

وأكد المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، أنه ما زال على تواصل مع عدد من لاعبي الزمالك السابقين، مثل أحمد جعفر، وأحمد سمير، ونور السيد، ومحمد عبد الشافي، ومحمد إبراهيم، بجانب مجموعة اخري كبيرة من اللاعبين الذي تربطه بهم علاقة طيبة.

وأضاف أن غياب لاعبين كبار بحجم محمد عبد الشافي و"شيكابالا" أمر صعب على الزمالك، ولكن هذه طبيعة كرة القدم.

وأعرب چورڤان فييرا عن سعادته بمقابلة "شيكابالا" داخل ستاد القاهرة على هامش مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، على الرغم من عدم تمكنه من العمل معه مباشرة، مشيرًا إلى أنه عندما جاء لقيادة الفريق، رحل اللاعب للاحتراف في البرتغال، فخسر فرصة تدريب لاعب رائع بقيمته، الذي يستطيع أن يغير نتيجة أي مباراة في لحظة واحدة.

وتحدث المدرب عن جمهور الزمالك قائلاً : "هو عنصر أساسي لا غنى عنه أرى أن الفريق يحتاج بشدة لهذا النوع من الجماهير المخلصة، التي تدافع عن ألوان النادي، وتملك العاطفة والحب، وتبذل كل ما تستطيع من أجل دعم الفريق، دون أن تفوّت أي فرصة للتواجد في المدرجات، هذه هي القيمة الحقيقية لجماهير الزمالك".

ووجه چورڤان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك رسالة للجماهير قائلاً: " عليكم الاستمرار في دعم الزمالك مهما كانت النتائج، لأن كرة القدم بطبيعتها لا تقتصر على الفوز فقط، بل تشمل التعادل والخسارة أيضًا. لذا يجب أن يدرك الجمهور هذه الحقيقة، ويواصل التشجيع، لأن الزمالك يستحق كل هذا الوفاء".