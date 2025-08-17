تستعد وزارة النقل لفتح باب التقديم للحصول على اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات بداية من الشهر المقبل، ضمن خطة شاملة لتقديم تخفيضات وتسهيلات على أسعار التذاكر لمختلف الفئات.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر وتشجيع الطلاب والمواطنين على الاعتماد على المترو كوسيلة نقل رئيسية وآمنة وسريعة داخل القاهرة الكبرى.

أسعار اشتراكات المترو للطلاب 2025

يحصل طلاب المدارس والجامعات على تخفيض يصل إلى 90% من قيمة التذكرة الفعلية، وهو ما يجعل الاشتراك الربع سنوي في متناول الجميع، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

منطقة واحدة: 150 جنيهًا

منطقتين: 200 جنيه

ثلاث أو أربع مناطق: 250 جنيهًا

خمس أو ست مناطق: 300 جنيه

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

أسعار اشتراكات المترو للجمهور العادي

بالنسبة للجمهور العام، تتنوع الاشتراكات الشهرية والربع سنوية والسنوية وفقًا لعدد المناطق، وذلك على النحو التالي:

الاشتراك الشهري:

منطقة واحدة: 310 جنيهات

منطقتين: 365 جنيهًا

ثلاث أو أربع مناطق: 425 جنيهًا

خمس أو ست مناطق: 600 جنيه

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة: 835 جنيهًا

منطقتين: 990 جنيهًا

ثلاث أو أربع مناطق: 1250 جنيهًا

خمس أو ست مناطق: 1670 جنيهًا

الاشتراك السنوي:

خطين: 4235 جنيهًا

ثلاث خطوط: 5335 جنيهًا

تخفيضات خاصة لكبار السن

حصل كبار السن ممن تجاوزوا 60 عامًا على تخفيضات تتجاوز 50% من أسعار الاشتراكات، حيث جاءت على النحو التالي:

الاشتراك الشهري: من 220 جنيهًا حتى 470 جنيهًا حسب عدد المناطق

الاشتراك الربع سنوي: من 660 جنيهًا حتى 1270 جنيهًا

اشتراكات مخصصة لمصابي وأسر الشهداء

وفرت وزارة النقل تخفيضات إضافية لمصابي العمليات وأسر الشهداء، وجاءت أسعار الاشتراك الربع سنوي لهم كالآتي:

منطقة واحدة: 420 جنيهًا

حتى خمس أو ست مناطق: 835 جنيهًا

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

حتى 9 محطات: 8 جنيهات (كبار السن: 4 جنيهات)

من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات (كبار السن: 5 جنيهات)

من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيهًا (كبار السن: 8 جنيهات)

أكثر من 23 محطة: 20 جنيهًا (كبار السن: 10 جنيهات)

سعر موحد لذوي الهمم: 5 جنيهات

مكاتب استخراج وتجديد الاشتراكات

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن مكاتب الاشتراكات تعمل يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 8 مساءً، وتنتشر على مختلف خطوط المترو، وذلك لتقديم خدمة استخراج الاشتراكات الجديدة وتجديد الاشتراكات القديمة.

الخط الأول: حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، الشهداء 1، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة.

الخط الثاني: كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء 2، العتبة 2، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب.

الخط الثالث: كلية البنات، عبده باشا، عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول، جامعة القاهرة.

تؤكد وزارة النقل أن الهدف من هذه الاشتراكات ليس فقط التسهيل على الطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بل أيضًا تخفيف الضغط على الطرق وتوفير وسيلة نقل آمنة واقتصادية وسريعة.

كما دعت المواطنين إلى الإسراع في استخراج أو تجديد الاشتراكات لتجنب الازدحام اليومي على شبابيك التذاكر والاستفادة من التخفيضات الكبيرة.