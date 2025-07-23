اتهام أمريكي بزرع متفجرات على قضبان مترو الأنفاق وأسطح المنازل بنيويورك

قالت السلطات الأمريكية إن رجلا من نيويورك اتهم بتصنيع عبوات ناسفة بدائية الصنع وإلقاء واحدة على قضبان مترو الأنفاق في مدينة نيويورك.

ويُزعم أن مايكل جان (55 عاماً) قام بتصنيع ما لا يقل عن سبعة أجهزة متفجرة باستخدام مواد كيميائية تم طلبها عبر الإنترنت وقام بتخزين خمسة أجهزة وقذائف بندقية على أسطح المباني السكنية في حي سوهو في مانهاتن، وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وذكرت السلطات إن جان ألقى عبوة ناسفة على قضبان المترو على جسر ويليامزبيرج وتم القبض عليه في أوائل يونيو ومعه جهاز خاص.

وأردف المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون: "كما قام مايكل جان بتصنيع أجهزة متفجرة، وتخزينها على سطح مبنى في سوهو، وألقى واحدة على مسارات مترو الأنفاق - مما عرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر وبفضل العمل السريع الذي قام به رجال إنفاذ القانون لم يتعرض أحد لأذى".

وبحسب الادعاء العام، فقد طلب جان حوالي رطلين من بيركلورات البوتاسيوم ورطلاً واحداً من مسحوق الألومنيوم – وهي مواد كيميائية أولية للمتفجرات – عبر الإنترنت في مايو ، إلى جانب أكثر من 200 أنبوب من الورق المقوى و50 قدماً من الصمامات.

وقال مكتب المدعي العام إن أحد الأجهزة التي تم وضعها على سطح مبنى سوهو "يحتوي على ما يقرب من 30 جرامًا من مسحوق متفجر - أي أزيد ما يقرب من 600 مرة عن الحد القانوني للألعاب النارية الاستهلاكية".

ويواجه جان، المقيم في حي إنوود في مدينة نيويورك، اتهامات بمحاولة تدمير الممتلكات بالمتفجرات، ونقل المواد المتفجرة، والحيازة غير القانونية لأجهزة التفجير.

وقد تصل عقوبته الإلزامية بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة.