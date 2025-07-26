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فلوس ومشاهدات .. مفاجأت في أزمة فتاة مترو الأنفاق مع الشباب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فلوس ومشاهدات .. مفاجأت في أزمة فتاة مترو الأنفاق مع الشباب

البلوجر والشباب المتهمين
البلوجر والشباب المتهمين
كتب محمد عبدالله :

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع فتاة تعمل بلوجر لاتهامها بنشر فيديوهات كاذبة من أجل زيادة نسب المشاهدات وتحقيق الأرباج المالية 

البداية 

تضمن إدعاء إحدى السيدات عبر صفحتها علي مواقع التواصل الإجتماعي بالإدعاء بقيام بعض الباعة الجائلين بممارسة أعمال البلطجة داخل إحدى عربات #مترو_الأنفاق وحال قيامها بتصويرهم قاموا بمحاولة التعدى عليها بإستخدام أسلحة بيضاء ومحاولة الإستيلاء على هاتفها المحمول، والزعم بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم 

الأجهزة الأمنية
تلقت الأجهزة الأمنية البلاغ من خلال أجهزتها المختصة بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى نشبت مشادة كلامية بين القائمة على النشر و (3) أشخاص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بمحطة حلمية_الزيتون بالقاهرة، لقيامها بتصويرهم حال قيامهم بالمزاح فيما بينهم داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات بالمخالفة للقواعد ، مما أثار حفيظتهم ودعاهم لمحاولة جذب هاتفها المحمول لمسح الفيديوهات وتمكنت الخدمات الأمنية بالمحطة من ضبط مرتكبى الواقعة ولم يتم العثور بحوزتهم على ثمة أسلحة بيضاء، وأقروا بإرتكابها لإعتراضهم على تصويرهم.. ورفضت المذكورة تحرير محضر بالواقعة.

استدعاء صاحبة الفيديو 

بإستدعائها عقب قيامها بنشر مقطع الفيديو أقرت بإدعائها الكاذب بشأن محاولة التعدى عليها بأسلحة بيضاء ، ونشرها المقطع على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين والقائمة على النشر لإدعائها الكاذب

فتاة مترو الأنفاق الباعة الجائلين الكذب الداخلية

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