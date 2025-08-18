قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة استثمارات كبرى.. الرياض ودمشق تفتحان صفحة اقتصادية جديدة بمليارات الريالات | تقرير
نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
18 عاما.. السن القانوني لاصطحاب الكلب طبقا للقانون
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |الطلاب يؤدون اللغة الأجنبية الأولى اليوم
قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل
ترامب يسبق القمة الأوروبية بلقاء حاسم مع زيلينسكي في واشنطن | تفاصيل
فوتشيتش يهدد بقمع صارم للمتظاهرين في صربيا وسط تصاعد الغضب الشعبي
أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين
القومي للملكية الفكرية يؤكد تطبيق القانون على المخالفين
بأسهل الخطوات والأوراق المطلوبة.. كيف تقدم على المشروع القومي للبتلو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |الطلاب يؤدون اللغة الأجنبية الأولى اليوم

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب النظامين الجديد والقديم

كما تشهد اليوم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للطلاب المكفوفين امتحان اللغة الاجنبية الاولى الورقة الأولى ، ويؤدي اليوم طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) وامتحان مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 السبت الماضي الموافق 16 أغسطس 2025 في جميع محافظات الجمهورية ، وتستمر  امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسي 2024 / 2025 للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025 ، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة 2025 النظام القديم بمدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025 .

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

  •  إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.
  •  إجمالى  عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.
  •     عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تشدد على منع إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ ، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .


مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 بنفس مواصفات امتحانات الدور الأول دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحانات الدور الثاني الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

ارشيفية

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الجزائر

ترشيحاتنا

شيفروليه سبارك موديل 2026

سعر ومواصفات شيفروليه سبارك 2026 الجديدة في السعودية

إم جي ZS موديل 2025

إم جي ZS موديل 2025 بأقل سعر .. سوق المستعمل

دودج دورانجو موديل 2026

شاهد| دودج دورانجو 2026 الجديدة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد