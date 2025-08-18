قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
كيف تصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟
اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح
عقاب وحرمان.. سؤال في النواب لتأجيل أي زيادات جديدة في فواتير الكهرباء
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو
الخارجية الأوكرانية: روسيا تواصل إنهاء حياة المدنيين رغم جهود السلام
زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قرار عاجل بمنع مندوبي المبيعات من دخول المدارس في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً بمنع دخول مندوبي المبيعات او أي جهات دعائية إلى المدارس في العام الدراسي الجديد تحت أي ظرف .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن هذا القرار يأتي حفاظا على الطلاب من التأثيرات التجارية غير التربوية وضمانا لحيادية العملية التعليمية ونقائها من أي توجهات دعائية او مصالح تجارية

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حظر استخدام اسوار المدارس في أي أغراض دعائية او إعلانية تحمل شعارات سياسية او تجارية او حزبية والاقتصار على تعليق المواد التوعوية والتعليمية التي تخدم اهداف العملية التعليمية حفاظا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية وصونا لحيادها

موعد بدء الدراسة في المدارس

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد قررت أن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 هو يوم 20 سبتمبر 2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة وأن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025

 موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

- إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

- امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026

- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

-موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم العام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

