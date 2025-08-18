الدفاعات الجوية الروسية تدمر 23 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "إعلام روسي" بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 23 مسيرة أوكرانية خلال الليل.

واستقرت أسعار النفط اليوم، وسط إحجام أمريكا عن فرض مزيد من الضغوط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا، من خلال الامتناع عن اتخاذ إجراءات إضافية لتعطيل صادراتها النفطية، وذلك عقب القمة التي جمعت رئيسي البلدين يوم الجمعة.

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 65.89 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.2% إلى 62.94 دولاراً للبرميل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، حيث أبدى تقارباً أكبر مع موسكو باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدلاً من الاكتفاء بوقف إطلاق النار أولاً.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب اليوم الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين سعياً لإبرام اتفاق سلام سريع ينهي أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ ثمانية عقود.

وقال الرئيس الأميركي الجمعة إنه لا يرى ضرورة عاجلة لفرض رسوم جمركية على دول مثل الصين بسبب شرائها النفط الروسي، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى هذه الخطوة «خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع»، الأمر الذي هدّأ المخاوف من انقطاع الإمدادات الروسية.