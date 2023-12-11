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رياضة

مصاحف وتركيز عالي.. مشاهد من رحلة الأهلي إلى السعودية للمشاركة بكأس العالم للأندية

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

حصل صدى البلد على صور من داخل طائرة النادي الأهلي المتجه إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التى تقام في المملكة العربية السعودية.

وسادت حالة من التركيز على اللاعبين خلال توجههم للسعودية لتقديم افضل أداء لهم في البطولة وتحقيق مركز هام، وظهر محمد عبد المنعم حاملا للمصحف الشريف يقرأ فيه لكسب حالة من التوفيق في البطولة ومشاركته في مباريات البطولة.

وكنت قد غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويترأس بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية، المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد خاض مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم الإثنين قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

 

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة منذ قليل، متوجهة إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي يوم ١٥ ديسمبر الجاري مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

 

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