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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال يقسو على التعاون ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

الهلال والتعاون
الهلال والتعاون

تمكن فريق الهلال من حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على ضيفه التعاون، بنتيجة 3-0، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

سجل ثلاثية الهلال ميشيل ديلجادو في الدقيقة 45+2، وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 51، ومالكوم في الدقيقة 84

بدأت المباراة بوتيرة متوسطة من كلا الجانبين، ولم يتمكن أي فريق من فرض سيطرته على وسط الملعب، وخلت أول 15 دقيقة من أي تهديد على مرمى الفريقين.

ولاحت أولى الفرص الحقيقية في المباراة عند الدقيقة 25، عندما تقدم سعود عبد الحميد على الجانب الأيمن، وأرسل عرضية لزميله ميتروفيتش، إلا أن رأسية اللاعب الصربي مرت بمحاذاة المرمى، ورد التعاون على تهديد الهلال، وكاد موسى باور أن يفتتح التسجيل في المباراة، عندما سدد قذيفة من داخل منطقة الجزاء، ردها القائم الأيسر.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح ميشيل ديلجادو، في افتتاح النتيجة للزعيم، بفضل تسديدة قوية فشل حارس التعاون في إبعادها، وسط اعتراضات من قبل لاعبي التعاون لوجود خطأ، لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو، وأكد بعد ذلك صحة الهدف.

ودخل الهلال الشوط الثاني مندفعا نحو الهجوم، ونجح ميتروفيتش في مضاعة النتيجة لفريقه عند الدقيقة 51، برأسية محكمة مستفيدا من عرضية مواطنه سافيتش، وأهدر جواو بيدرو، فرصة تذليل الفارق للتعاون، عندما انفرد بالحارس بونو، لكنه لم يحسن التصرف مع الكرة وفشل بالتسديد نحو مرمى الهلال، وفي الدقيقة 76، عاد القائم مرة أخرى ليحمي الهلال من هدف جديد، عندما رد تسديدة عبدالفتاح آدم، واستغل الهلال اندفاع التعاون نحو الهجوم، وخطف الفرنسي مالكوم الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 84، ليؤكد فوز فريقه في المباراة. 
 

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