مشاركة شعبية قياسية في الانتخابات الرئاسية.. 45% من الناخبين أدلوا بأصواتهم

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الشعب المصري العظيم ضرب المثل في الممارسة الديمقراطية، وأبهر العالم بهذا الوعي الكبير، بعد أن تجاوزت نسبة المشاركة الـ45% حتى الآن، وأكدت أن هذا الإقبال غير المسبوق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ما هو إلا مرآة تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية، وأهمية اختياره لرئيسه لست سنوات قادمة، كما تعكس إيمان المصريين بكافة الخطوات المتخذة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين -في بيان اليوم الاثنين- بالمشاركة الواسعة للمرأة المصرية والشباب في كافة المحافظات، مما يؤكد اختيار المصريين للتنمية وبناء ممارسة ديمقراطية قائمة على التعددية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت التنسيقية أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكل جهد لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقًا للمعايير الدولية للشفافية والنزاهة، ما طمأن الشعب المصري على حماية صوته ونزاهة العملية الانتخابية، حيث تُجرى الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وبمتابعة منظمات حقوق الإنسان الدولية، والمنظمات الحقوقية المصرية والعربية ووسائل الإعلام الدولية والعربية والمصرية، وقد أشادت كافة المنظمات المتابعة للعملية الانتخابية بانتظام سير الانتخابات وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتطبيقًا لكافة المعايير الدولية للانتخابات.

واختتمت التنسيقية بتأكيد أنه "بذلك يؤكد الشعب المصري العظيم ميراثه الحضاري حين صنع أول حضارة في التاريخ، ليستكمل اليوم مسيرته الحضارية بهذا المشهد البديع في الممارسة الديمقراطية".