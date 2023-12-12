برلمانية: المرأة المصرية تسطر ملحمة تعبر عن خوفها على الوطن

قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية كعادتها تسطر ملحمة تعبر فيها عن خوفها على الوطن، "من زمان من أول ما طلعت وقالت لا في 2013، ولا لسرقة الوطن، ولا لكسر إرادة المصريين كانت هي بطلة الخروج وبطلة الشارع سواء بنفسها أو بحثها لأبنائها، وبعد كده بدأ المشروع".

حديث عن الانتخابات الرئاسية والمرأة المصرية

وأضافت "العجوز"، خلال تصريحات تلفزيونية مع قناة "تن" في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024، أن مصر شهدت في رحلة مع الرئيس السيسي كم المجهود الذي بُذل في الشارع وكل ربوع البلاد، والمرأة المصرية قطفت ثمار نجاح المشروع حتى ولو بشكل جزئي إلى أن يكتمل.

وتابعت، أن المرأة تظهر في الطبقات الأكثر احتياجا من خلال "تكافل وكرامة" وترى أن لديها دخل تحمي أولادها من العوز، والمدارس التي بُنيت على كافة المستويات والبلاد، وبدأت ترى لأولادها أماكن في مدارس، وأماكن في المستشفيات، وتحول حقيقي على الأرض.

واستكملت أن المرأة المصرية تلمس مشاكل الأسرة المصرية بشكل قوي، وبدأت ترى انفراجة في الحياة، وذلك من خلال مشروعات حياة كريمة وغيرها.