عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. إسرائيل تسمح بفتح معبرين آخرين لدخول المساعدات من مصر إلى غزة

معبر رفح المصري
معبر رفح المصري

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه سيتم استخدام معبرين لعبور المساعدات الإنسانية إلى غزة للمساعدة في فحص المساعدات المتجهة إلى القطاع.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية: "بعد مشاورة أمنية، تم اتخاذ قرار اليوم الاثنين، بإجراء فحص أمني متكامل في معبر نيتسانا " العوجة " ومعبر كيرم شالوم " كرم أبو سالم ".

وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إنه تم اتخاذ القرار من أجل تحسين وتحديث قدرات وحجم الفحص الأمني للمساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر.

وأوضحت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم فحص الشاحنات التي تحتوي على المياه والغذاء والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء في كلا المعبرين، وسيتم إرسالها من هناك إلى منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر.

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أنه لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من إسرائيل، وأن جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستستمر في الدخول عبر معبر رفح في مصر.

ويبعد معبر نيتسانا " العوجة " حوالي 50 كيلومترا (أكثر من 31 ميلا) عن رفح.

CNN: عبور 61 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى غزة اليوم

وفد مجلس الأمن الدولي يزور معبر رفح ومستشفى العريش بسيناء

غزة المساعدات الانسانية الحكومة الإسرائيلية كرم أبو سالم العوجة معبر رفح مصر قطاع غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

خداع.. حماس تكذب التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

موضوعات متعلقة

CNN: عبور 61 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى غزة اليوم

وفد مجلس الأمن الدولي يزور معبر رفح ومستشفى العريش بسيناء

تمهيدا لزيارة معبر رفح.. وفد من مجلس الأمن الدولي يصل مطار العريش

بدون علم إسرائيل.. وفد من أعضاء مجلس الأمن يزور معبر رفح اليوم| تفاصيل

مراسل : معبر رفح لم يغلق ولو ساعة منذ أحداث 7 أكتوبر

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 100 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

دخول 60 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح

ترشيحاتنا

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

تحذير عاجل.. احذف هذه التطبيقات من هاتفك فورا

توافق سياسي أعقبه عسكري| صحيفة أمريكية: غزة توحد السنة والشيعة.. وهذا خطر على وجود إسرائيل

شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.. والقضاء يتحرك

الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز

أول تعليق لوزير الشباب والرياضة على فوز الأهلي بالأفضل في إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

آسر ياسين يشارك الجمهور الاحتفال بالعرس الديمقراطى

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ