رسميا.. إسرائيل تسمح بفتح معبرين آخرين لدخول المساعدات من مصر إلى غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه سيتم استخدام معبرين لعبور المساعدات الإنسانية إلى غزة للمساعدة في فحص المساعدات المتجهة إلى القطاع.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية: "بعد مشاورة أمنية، تم اتخاذ قرار اليوم الاثنين، بإجراء فحص أمني متكامل في معبر نيتسانا " العوجة " ومعبر كيرم شالوم " كرم أبو سالم ".

وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إنه تم اتخاذ القرار من أجل تحسين وتحديث قدرات وحجم الفحص الأمني للمساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر.

وأوضحت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم فحص الشاحنات التي تحتوي على المياه والغذاء والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء في كلا المعبرين، وسيتم إرسالها من هناك إلى منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر.

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أنه لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من إسرائيل، وأن جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستستمر في الدخول عبر معبر رفح في مصر.

ويبعد معبر نيتسانا " العوجة " حوالي 50 كيلومترا (أكثر من 31 ميلا) عن رفح.