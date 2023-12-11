CNN: عبور 61 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى غزة اليوم

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسئول مصري، بأن هناك 61 شاحنة محملة بـ المساعدات الإنسانية دخلت إلى غزة عبر معبر رفح اليوم الاثنين، لافتا إلى أن القافلة تضم 3 شاحنات محملة بالوقود واثنتين تحملان غاز الطهي.

وهذا هو أقل عدد من شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ 5 ديسمبر الجاري.

ووفقا للمسئول المصري، عبر 34 جريحاً فلسطينياً من غزة إلى مصر لتلقي العلاج الطبي اليوم الاثنين، كما عبرت 4 حافلات تقل عددًا غير معروف من الرعايا الأجانب من غزة إلى مصر.

ومنذ بداية الصراع في قطاع غزة، عبر ما يقرب من 600 جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى مصر عبر معبر رفح، بناءً على إحصاء شبكة CNN.