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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد مجلس الأمن الدولي يزور معبر رفح ومستشفى العريش بسيناء

وفد مجلس الامن الدولي
وفد مجلس الامن الدولي لدى وصوله مطار العريش

تفقد وفد مجلس الأمن الدولي معبر رفح البري  شمال سيناء ،في إطار زيارته اليوم الاثنين إلى محافظة شمال سيناء، لالقاء نظرة على الأوضاع في معبر رفح ورصد حركة العبور خاصة الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة  وعملية ادخال المساعدات الإنسانية   .


وزار الوفد المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ويتلقون الرعاية الطبية بمستشفى العريش العام.

جهود الاغاثة:


واطمأن  الوفد على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة  من جانب مصر  لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، بما فى ذلك 

وتفقد أعضاء الوفد المساعدات والجهود الإنسانية التى يقوم بها الهلال الأحمر المصري، والدعم الطبى المقدم للجرحى الفلسطينيين.
 

 

واستقبل اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الوفد لدى وصوله الى مطار العريش الدولي صباح اليوم. 

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