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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير شئون المجالس النيابية: المشهد الانتخابي الحالي يليق بالشعب المصري وتاريخه

صدى البلد

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطن، والمشاركة هذه المرة أظهرت حالة من الاصطفاف للشعب المصري ليس لها مثيل، ولم تكن لها سابقة من قبل، وهذا دليل على وعي الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الوطن، وعلمه بالتحديات التي تواجهها الدولة وإصراره على استقرار الوطن وبنائه.

وأضاف "فؤاد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانتخابات الرئاسية أولى الخطوات في بناء الوطن ورسم مستقبله القادم، حيث يُخْتَار رئيس جمهورية لست سنوات قادمة.

ولفت أن هذه خطوة للحفاظ على أولادنا وأحفادنا، والشعب المصري وجه رسالة قوية للغاية للعالم بأنه يد واحدة وهدفه الرئيسي هو وطنه ومُصر على الحفاظ عليه وبنائه، ومشهد الانتخابات الرئاسية يليق بالشعب المصري وحضارته وتاريخه.

انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأوضح أن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات كانت في 2017، وشُكِّلَت، وأجرت أول انتخابات في 2018 ثم الاستفتاء في 2019 ثم الانتخابات البرلمانية، بجانب قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة، وكل هذه القوانين ساهمت في زيادة وعي الشعب المصري وعلمه بحقوقه ووعي الشعب المصري.

الانتخابات الانتخابات البرلمانية الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة قصواء الخلالي

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