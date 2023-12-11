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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: الإرادة الشعبية في الانتخابات جعلت موقف مصر مشرفا أمام العالم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية هي امرأة حمولة، وتشعر بالخطورة، وهي من شعرت بالخطورة في 30 يونيو 2013، حينما شعرت بالخطر على الدولة المصرية ومستقبل الدولة المصرية ورغبتها في حماية الأمن القومي المصري. 

حديث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضافت "سلامة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن العالم كله شاهد على الإرادة الشعبية المصرية، ورغبة المصريين في أمن واستقرار دولتهم. 

وتابعت، أن مصر لديها موقف مشرف شهده كل العالم، والإرادة الشعبية ظاهرة امام الجميع في فترة عصيبة المنطقة العربية مشتعلة، ويوجد حرب على قطاع غزة، والشعب المصري انتفض من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي من خلال المشاركة في الانتخابات. 

واستكملت، أنه يجب شكر الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل العملية الانتخابية، "حاجة مشرفة، وفعلا هي دي الجمهورية الجديدة اللي كنت بتنمناها". 

الانتخابات الرئاسية الامن القومى المصرى أمل سلامة المراة يوسف الحسيني برنامج التاسعة

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