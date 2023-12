الأحداث في غزة تتصدر قائمة بحث جوجل خلال 2023

12/12/2023 3:00:58 AM

أصدرت شركة جوجل قوائم البحث لعام 2023 والتي تضمت بيانات حول عمليات البحث الأكثر شيوعًا، حيث شملت البحث حول الأخبار التي شغلت العالم وتم البحث عنها على محرك البحث جوجل، وأيضًا الأفلام والشخصيات الشهيرة.

وسيطرت الأحداث في غزة على تفكير العالم، حيث كانت “الحرب الإسرائيلية على غزة” هو الموضوع الأكثر بحثًا فيما يتعلق بالأخبار والسياسة، كما تصدرت أفلام "باربي" و "أوبنهايمر" وأيضا تصدر مسلسل "Last of Us" تصنيفات البرامج التلفزيونية.



وبالنسبة للأعمال التليفزيونية حققت نتفليكس عرضًا قويًا، مع 7 من أفضل 10 عمليات بحث رائجة في فئة أعمال البث الأصلية منها Ginny & Georgia و Queen Charlotte و A Bridgerton Story و Wednesday.

وبالنسبة للحوادث والأخبار جاءت حادثة غرق الغواصة تيتانيك بعد الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تصدرت مواضيع البحث العالمية، ثم جاءت حادثة إعصار هيلاري وإعصار إداليا على قمة البحث في الولايات المتحدة بحسب مجلة "فارايتي".

وتصدرت لعبة الفيديو Hogwarts Legacy قائمة البحث لهذا العام، كما كان البحث في الولايات المتحدة عن شخصيات مثل دامار هاملين، لاعب كرة القدم الأمريكية، وكذلك الممثل جيرمي رينر بسبب حادث الثلج الذي حطم عظامه.