عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأحداث في غزة تتصدر قائمة بحث جوجل خلال 2023

الأحداث في غزة، صورة
الأحداث في غزة، صورة من رويترز

أصدرت شركة جوجل قوائم البحث لعام 2023 والتي تضمت بيانات حول عمليات البحث الأكثر شيوعًا، حيث شملت البحث حول الأخبار التي شغلت العالم وتم البحث عنها على محرك البحث جوجل، وأيضًا الأفلام والشخصيات الشهيرة. 

 

وسيطرت الأحداث في غزة على تفكير العالم، حيث كانت “الحرب الإسرائيلية على غزة” هو الموضوع الأكثر بحثًا فيما يتعلق بالأخبار والسياسة، كما تصدرت أفلام "باربي" و "أوبنهايمر" وأيضا تصدر مسلسل "Last of Us" تصنيفات البرامج التلفزيونية.  
 

وبالنسبة للأعمال التليفزيونية حققت نتفليكس عرضًا قويًا، مع 7 من أفضل 10 عمليات بحث رائجة في فئة أعمال البث الأصلية منها Ginny & Georgia و Queen Charlotte و A Bridgerton Story و Wednesday. 

 

وبالنسبة للحوادث والأخبار جاءت حادثة غرق الغواصة تيتانيك بعد الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تصدرت مواضيع البحث العالمية، ثم جاءت حادثة إعصار هيلاري وإعصار إداليا على قمة البحث في الولايات المتحدة بحسب مجلة "فارايتي". 

 

وتصدرت لعبة الفيديو Hogwarts Legacy قائمة البحث لهذا العام، كما كان البحث في الولايات المتحدة عن شخصيات مثل دامار هاملين، لاعب كرة القدم الأمريكية، وكذلك الممثل جيرمي رينر بسبب حادث الثلج الذي حطم عظامه.

جوجل قوائم البحث لعام 2023 عمليات البحث الأكثر شيوع ا الحرب في إسرائيل وغزة الأحداث في غزة الحرب الإسرائيلية على غزة غزة بحث جوجل في 2023 باربي أوبنهايمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

أمطار غزيرة ورعدية تضرب محافظات الدلتا والساحل الشمالي.. الأرصاد تُحذر

الأهلي يكتسح الألقاب| القائمة الكاملة لجوائز حفل الكاف 2023.. ومحمد صلاح في فريق الأحلام

ترشيحاتنا

دخلت انتخبت في 10 دقائق.. لميس الحديدي تروي تجربتها مع الانتخابات الرئاسية

تهنئة ودعمًا.. ماذا كتب الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية عن الأهلي

مفاجأة.. سموحة يطلب من الأهلي رسميا ضم هذا اللاعب في يناير 2024

المركزي لمتبقيات المبيدات يستقبل رئيس أكاديمية خبي الصينية للعلوم الزراعية

ارحموا أهل البلاء.. خطورة التركيز على ذنوب الناس وأخطائهم

جامعة القاهرة تواصل إطلاق مسابقات للطلاب قبل نهاية الفصل الدراسي الأول| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لسرقة سيارتين بطريقة ولا أغرب.. شاهد

علامات مضيئة لبطل إفريقيا.. ماذا قدم الأهلي في ضربة البداية بكأس العالم للأندية؟

يشبه زينة عيد الميلاد.. جيمس ويب يلتقط صورة جديدة لنجم متفجر|شاهد

غادة رجب وشيكو يدليان بأصواتهما فى الانتخابات الرئاسية

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ