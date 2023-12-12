عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسن يبلغ من العمر 102 عام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالشرقية

صدى البلد

أدلى يوسف أسعد يوسف، والبالغ من العمر 102 عاما بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بلجنة مدرسة  الشهيد أحمد وحيد بمدينة الزقازيق.

وأكد عم يوسف قائلاً حرصت علي المشاركة في الانتخابات مثلما شاركت سابقاً في جميع الانتخابات داعياً الجميع الي النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

رؤساء اللجان يقدمون العون لكبار السن من الناخبين لتييسير العملية الانتخابية بـ الشرقية

الجدير بالذكر انه يبلغ  إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس، ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح يوم الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية .

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن  مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

فيما قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يراهن على وعي المواطن الشرقاوى وحرصه على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تمثل عرس ديمقراطى احتفالية فى حب مصر، يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة لاختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية، كما أكد على ضرورة تشجيع المواطنين والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإرسال لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا على أرض الواقع ويسعى أبنائها للمشاركة فى صنع مستقبل وطنهم الغالى مصر،وأشار المحافظ إلى أهمية ممارسة جميع أبناء المحافظة حقهم الدستورى والقانونى فى الانتخابات الرئاسية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن وستكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية في نسب التصويت.

IMG-20231212-WA0028
IMG-20231212-WA0028
الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزقازيق العاشر من رمضان العملية الانتخابية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية انتخابات 2024 الوطنية للانتخابات رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مروان حمدي

ترشيحاتنا

رئيس جامعة طنطا يتقدم مسيرة بمشاركة عشرات الالاف من الطلاب |صور

مصطفى بكري: جميع التقارير الدولية والتغطية الإخبارية العالمية تؤكد على نزاهة الانتخابات

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

نائب محافظ القاهرة تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بحي طرة ..صور

طوابير أمام لجان انتخابات الرئاسة بمركز أبوالنمرس لليوم الثالث.. صور

5 أسباب.. تعرف على سر الإقبال غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل القارة ينتظر.. تفاصيل انطلاقة كأس العالم للأندية الليلة وموعد مباراة الأهلي

لماذا تعرض الأديب جوستاف فلوبير للمحاكمة بسبب روايته مدام بوفاري

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

فيديو

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ