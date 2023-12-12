عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة: المواطنون وصلوا لمرحلة النضج الكامل

قال موجي بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الانتخابات لها مردود اقتصادي وأمني وسياسي واستراتيجي للبلاد، متابعا: اليوم هو السادس للانتخابات الرئاسية، بدمج انتخابات المصريين بالخارج.

وأضاف "موجي بدر" خلال حواره على قناة “صدى البلد” أن الانتخابات لها عدة مدلولات كثيرة، منها السياسي، والذي يوضح أن الشعب المصري وصل لمرحلة النضج الكامل لكي ينتخب، ويحقق التنمية ويحافظ على أمنة القومي.

واسترسل: هناك أسباب لكثافة المواطنين أمام اللجان الانتخابية، أبرزهم حماية الأمن القومي، نتيجة اشتعال الجهات المحيطة بالدولة، متابعا: المصري أيقن أن الأمن القومي في المقدمة.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

