عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة: المواطنون وصلوا لمرحلة النضج الكامل

موجي بدر، عضو مجلس
موجي بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة

قال موجي بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الانتخابات لها مردود اقتصادي وأمني وسياسي واستراتيجي للبلاد، متابعا: اليوم هو السادس للانتخابات الرئاسية، بدمج انتخابات المصريين بالخارج.

 

وأضاف "موجي بدر" خلال حواره على قناة “صدى البلد” أن الانتخابات لها عدة مدلولات كثيرة، منها السياسي، والذي يوضح أن الشعب المصري وصل لمرحلة النضج الكامل لكي ينتخب، ويحقق التنمية ويحافظ على أمنة القومي.

 

واسترسل: هناك أسباب لكثافة المواطنين أمام اللجان الانتخابية، أبرزهم حماية الأمن القومي، نتيجة اشتعال الجهات المحيطة بالدولة، متابعا: المصري أيقن أن الأمن القومي في المقدمة.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 

الانتخابات انتخابات المصريين بالخارج الشعب المصري انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

ترشيحاتنا

بنحبك يا ريس.. حشود أمام لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي الانتخابية

الهيئة الوطنية: 7 ملايين مواطن استعلموا عن أماكن لجانهم الانتخابية

رأفت العمدة: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية مذهلة.. والمصريون مدركون لجميع الأحداث

أدلى بصوته عقب عودته من الخارج..وزير الري: الشعب المصري لا يتأخر أبدا عن نداء الواجب

طوفان المصريين يُسطر ملحمة للتاريخ| الانتخابات الرئاسية حديث السوشيال ميديا حول العالم.. ماذا قالت؟

انتخابات الرئاسة.. رئيس حي مصر القديمة يتفقد اللجان للتأكد من عدم وجود معوقات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل القارة ينتظر.. تفاصيل انطلاقة كأس العالم للأندية الليلة وموعد مباراة الأهلي

لماذا تعرض الأديب جوستاف فلوبير للمحاكمة بسبب روايته مدام بوفاري

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

فيديو

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ