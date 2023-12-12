المرشح الرئاسي حازم عمر: الشباب تصدروا المشهد الانتخابي في سابقة هي الأولى

قال المرشح حازم عمر، إنه لابد من النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار من يرشحهم من أجل مستقبل البلاد قائلا " انزل شارك ".

وأكد، عمر، أنه حتي عام 2018 كانت السيدات تتصدر المشهد الانتخابي في الإدلاء باصواتهن ولكن في عام 2024 أصبح الشباب هم من يتصدرون المشهد الانتخابي.

وأوضح، أنه تفقد 10 محافظات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا يوجد شكاوي وبعض التصرفات الخاطئة فردية من بعض الأشخاص.

وتفقد المرشح الرئاسي حازم عمر اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية حيث زار مدرسة الشهيد احمد السرسي بمدينة شبين الكوم.