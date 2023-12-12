عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرشح الرئاسي حازم عمر: الشباب تصدروا المشهد الانتخابي في سابقة هي الأولى

حازم عمر يتفقد اللجان
حازم عمر يتفقد اللجان الانتخابية

قال المرشح حازم عمر، إنه لابد من النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار من يرشحهم من أجل مستقبل البلاد قائلا " انزل شارك ".

وأكد، عمر، أنه حتي عام 2018 كانت السيدات تتصدر المشهد الانتخابي في الإدلاء باصواتهن ولكن في عام 2024 أصبح الشباب هم من يتصدرون المشهد الانتخابي.

المرشح حازم عمر يتفقد اللجان الانتخابية في المنوفية.. صور

المنوفية.. مسيرة حاشدة لطلاب مدرسة طهواى بأشمون لحث المواطنين على التصويت.. صور

وأوضح، أنه تفقد 10 محافظات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا يوجد شكاوي وبعض التصرفات الخاطئة فردية من بعض الأشخاص.

وتفقد المرشح الرئاسي حازم عمر اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية حيث زار مدرسة الشهيد احمد السرسي بمدينة شبين الكوم.

 

الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي حازم عمر المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حازم عمر مدينة شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ترشيحاتنا

حضرت للجنتها بسيارة إسعاف| مواطنة بالشرقية تدلي بصوتها عقب إجرائها عملية جراحية

طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024 بمسيرات حاشدة

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. وزير الخارجية يستقبل رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والكوميسا

محمد الشناوي يوجه رسالة هامة لـ جماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: نسبة المشاركة عالية جدًا وأغلبها من الشباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

عانى الوحدة والمرض وضعف البصر|محمود سامي البارودي.. نهاية مأساوية لشاعر ومناضل عظيم

بينهم أبو الغيط ونبيلة مكرم.. قادة ووزراء سابقون يشاركون في الانتخابات الرئاسية| صور

فيديو

احتلت التريند.. صاحبة فيديو «حبيبي حبيبي حبيبي » تثير ضجة في الانتخابات|فيديوجراف

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ