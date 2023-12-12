المرشح حازم عمر يتفقد اللجان الانتخابية في المنوفية.. صور

تفقد المرشح الرئاسي حازم عمر اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية في ثالث ايام الانتخابات الرئاسية.

حيث زار اللجان الانتخابية، في مدرسة أحمد السرسي بمدينة شبين الكوم.

واطمأن عمر علي سير العملية الانتخابية من القضاة، كما استقبله الأهالي بالزغاريد والطبل البلدي وأهدت أحدي السيدات باقة من الورد للمرشح حازم عمر أثناء تفقده اللجان الانتخابية.

وناشد عمر الشباب بالنزول للانتخابات والأدلاء بأصواتهم قائلا “ انزل شارك واختار من يمثلك ”.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تسير في يومها الثالث وتستقبل اللجان الانتخابية الناخبين وذلك قبل ساعات من انتهاء عملية التصويت.