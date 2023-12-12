المنوفية.. مسيرة حاشدة لطلاب مدرسة طهواى بأشمون لحث المواطنين على التصويت.. صور

نظم طلاب مدرسة الوحدة المجمعة بطهواي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون اليوم مسيرة حاشدة بالأعلام المصرية فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بمختلف شوارع القرية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطى والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي .



من جانبه أكد اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على أهمية ترسيخ الوعى السياسي والمشاركة السياسية لدى النشء والأجيال الجديدة كونهم أمل مصر وأهم محاورالتنمية المستدامة وبناء الدولة الحديثة ، مشيدا بحجم المشاركة الإيجابية والوعي السياسي لدى أهالى وأبناء شعب المنوفية والذى يتصدر دائماً كافة الإستحقاقات الإنتخابية .



وأشار محافظ المنوفية إلى انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة وذلك فى اليوم الثالث والأخير من العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024، وتوافد مكثف من قبل الناخبين منذ الصباح الباكر بكافة مراكز ومدن وقري محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً إستمرار المتابعة الدقيقة وعلى مدار الساعة للمشهد الانتخابي ورصد سير العملية الانتخابية من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال ونسب المشاركة وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها.