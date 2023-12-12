مصرية تحمل الجنسية الأسترالية تصطحب ابنتها إلى لجنة الانتخابات في المنوفية.. شاهد

شهدت مدرسة أحمد السرسي بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، زيارة لسيدة مصرية تحمل الجنسية الأسترالية وابنتها الأجنبية.

وقالت السيدة، سهير نعمان، إنها هاجرت إلى أستراليا وتزوجت وأنجبت وتزور مصر سنويا لزيارة أسرتها في شبين الكوم.

وأضافت، أنها كانت طالبة بمدرسة الشهيد السرسي الثانوية بنات سابقا، وجاءت لزيارة المدرسة بصحبة نجلتها التي تزور مصر للمرة الأولي.

وأشارت إلي أنها فوجئت بالانتخابات في المدرسة وارادت أن تعرف ابنتها بتجربة الانتخابات قائلة" أنا سعيدة بالتجربة وان بنتي تشوف العملية الديمقراطية في مصر".

