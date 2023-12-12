طوابير من السيدات والرجال أمام اللجان الانتخابية في المنوفية..صور

شهدت لجان محافظة المنوفية تواجد طوابير من السيدات والرجال في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا وتستمر حتي التاسعة مساء مع بدء عملية الفرز عقب انتهاء عملية التصويت.

وشهدت مدرسة الشهيد احمد السرسي توافد المواطنين بشكل مكثف للإدلاء بأصواتهم في ثالث ايام الانتخابات الرئاسية.



وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن اللجان الإنتخابية شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل جموع الناخبين من أبناء وأهالى المنوفية وذلك منذ انطلاق ماراثون العملية الإنتخابية الأحد الماضى والتى تجرى تحت إشراف وتأمين كامل بما يضمن سير نجاح الانتخابات ، مناشداً بضرورة إستمرار المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري حتى إنتهاء العملية الإنتخابية لظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.



أكد محافظ المنوفية على استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.