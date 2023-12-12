محافظ المنوفية يؤكد انتظام فتح جميع لجان الانتخابات الرئاسية في مواعيدها

أكد صباح اليوم الثلاثاء ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة وذلك فى اليوم الثالث والأخير من العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت توافد مكثف من قبل الناخبين منذ الصباح الباكر بكافة مراكز ومدن وقري محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم.



وأشار أبو ليمون إلى أن اللجان الإنتخابية شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل جموع الناخبين من أبناء وأهالى المنوفية وذلك منذ انطلاق ماراثون العملية الإنتخابية الأحد الماضى والتى تجرى تحت إشراف وتأمين كامل بما يضمن سير نجاح الانتخابات ، مناشداً بضرورة إستمرار المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري حتى إنتهاء العملية الإنتخابية لظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.



أكد محافظ المنوفية على استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.