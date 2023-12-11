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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواجد مكثف من المواطنين على اللجان الانتخابية في المنوفية خلال الفترة المسائية..صور

اقبال المواطنين على
اقبال المواطنين على الانتخابات

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية، إقبالا كبيرا قبل ساعات من غلق باب التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، حيث توافد المواطنون في الفترة المسائية وقبل غلق باب التصويت في التاسعة مساءً.

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وأكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية أن العملية الإنتخابية تتم تحت إشراف وتأمين كامل بما يضمن نجاح الإنتخابات وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها فضلاً عن التيسير على المواطنين للمشاركة بسهولة ويسر، مشيراً إلى إستمرار توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي .


وأضاف أبو ليمون إلي إستمرار المتابعة اليومية علي مدار اليوم للمشهد الانتخابي بكافة أرجاء المحافظة وحتى إنتهاء عملية التصويت ومن خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات.

وناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع أهالي وأبناء المحافظة  بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة .

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