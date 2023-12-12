محافظ الدقهلية ووكلاء وزارتي الشباب والتعليم يتفقدون اللجان الانتخابية بقرى شربين

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام سير العمل للتصويت باللجان الانتخابية بمدرسة الحصص الإعدادية، احدي قري حياة كريمة بمركز ومدينة شربين.



فيما استقبل الناخبون بقرية الحصص وأعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب الحصص والمواطنين، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ومرافقيه فى مسيرة وطنية حتى اللجان الإنتخابية بالمدرسة الإعدادية بقرية الحصص، حيث شهد محافظ الدقهلية إقبالاً كبيراً على صناديق الاقتراع مرددين شعارات " تحيا مصر " والزغاريد ردا للجميل لما تحقق على أرض مركز ومدينة شربين اولى مراكز حياة كريمة بالدقهلية، فى عرس ديمقراطي ومشهد أكثر من رائع، يدل على وعي الشعب المصري واهتمامه بالادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.



ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير لمواطني الدقهلية عامة، وأهالي قرية الحصص خاصة الذين حضروا ليدلوا باصواتهم فى مارثون الانتخابات الرئاسية، والذين سيواصلون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث، مؤكداً ضرورة استمرار مشاركة الناخبين من مواطني الدقهلية حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، لتظهر الدقهلية بالمظهر اللائق بها بين المحافظات.



وأوضح " مختار" أن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين4 مليون و 562 ألف ناخب تقريبا و 1,119مغترب تم تجهيزها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت، وموضحا أن هناك جهودا مكثفة بتعاون كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية للتصدي لأي مشكلات طارئة فورا، مؤكدا علي المتابعة المستمرة لسير الانتخابات بجميع اللجان علي مستوي المحافظة.



فيما أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال الجولة التفقدية على الإقبال الكبير من العاملين بالشباب والرياضة على مستوى 435 هيئة شبابيه فى نطاق 19 إدارة فرعية، فى اليوم الأول ومازال الإقبال مستمر حتي اليوم الثالث، وهذا لا يأتي من فراغ بل سبقه لقاءات حوارية نظمتها مديرية الشباب والرياضة " إدارة البرلمان والتعليم المدني من خلال توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية في إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

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