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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسرا: المرأة والشباب والفنانون جميعهم خرجوا للانتخابات الرئاسية

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

قالت الفنانة يسرا، إنها قامت بالتصويت في لجنة بمنطقة الزمالك، متابعة:" الناس كانت بتزغرط وواقفين طوابير من اجل التصويت والمشاركة في الانتخابات".

وأضافت "يسرا" خلال مداخلتها الهاتفية على قناة "صدى البلد"، :" الناس كانوا واقفين طوابير ..وكان هناك تواجد من كافة فئات الشعب"، متابعة: الصوت بيفرق ويجب أن ندعم الدولة لما هو صالح لها.

واسترسلت: خوفي على الوطن كان سبب أساسي في مشاركتي في الانتخابات، متابعة:" مش خايفة على بلدي وقيادتنا السياسية قادرة على حماية الوطن".

وأوضحت: رأيت المرأة والشباب والفنانين جميعهم خرجةا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
 

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