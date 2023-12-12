يسرا: المرأة والشباب والفنانون جميعهم خرجوا للانتخابات الرئاسية

قالت الفنانة يسرا، إنها قامت بالتصويت في لجنة بمنطقة الزمالك، متابعة:" الناس كانت بتزغرط وواقفين طوابير من اجل التصويت والمشاركة في الانتخابات".

وأضافت "يسرا" خلال مداخلتها الهاتفية على قناة "صدى البلد"، :" الناس كانوا واقفين طوابير ..وكان هناك تواجد من كافة فئات الشعب"، متابعة: الصوت بيفرق ويجب أن ندعم الدولة لما هو صالح لها.

واسترسلت: خوفي على الوطن كان سبب أساسي في مشاركتي في الانتخابات، متابعة:" مش خايفة على بلدي وقيادتنا السياسية قادرة على حماية الوطن".

وأوضحت: رأيت المرأة والشباب والفنانين جميعهم خرجةا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

