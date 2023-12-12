صدى البلد ينفرد بنتائج أبحاث مؤتمر أدباء مصر في دورته الجديدة

ينفرد موقع صدى البلد، بنشر نتائج أبحاث مؤتمر أدباء مصر، في دورته المقبلة، والمقرر أن تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في فبراير المقبل.
المحور الأول :الأمن الثقافى ومكتسبات أكتوبر
1- أ. م. د/ دعاء شديد
" الأمن الثقافي بين الوطنية والوطنية الافتراضية"
2_ د/ أسماء عبد الهادي
"الفكاهة الشعبية السياسية
خلال فترة حرب أكتوبر وعلاقتها بالأمن الثقافي "
3_ د. فاطمة الزهرانى
" أثر الثقافة في هوية الحدود وأمنها ( قراءة في ضوء السيميائيات الثقافية )"
4- الكاتب والباحث /محمد سيد ريان
الأمن الثقافى ومكتسبات
حرب أكتوبر 1973
المحور الثانى
أكتوبر في الأدب العربي المعاصر ( السرد _ الشعر بنوعيه _ المسرح )
1- د. شريف صالح : سردية الحرب ( البنية والدلالة )
2- د . محمد حسن نصار : الحرب طريق السلام
3. الباحث / رأفت السنوسي
"صوت المعركة
في القصيدة الحديثة"
4_الباحث/محمد عطية محمود
رواية الحرب بين
"الإرث المقدس"، و"الظلال القاتمة"
"سرابيوم" نموذجًا
المحور الثالث :
أكتوبر في الفنون المرئية والمسموعة
1- الباحثة/ أمل فكرى عليوة : دور الإعلام المصري المسموع في الإخبار عن حرب أكتوبر 1973
2- الكاتبة والباحثة / عزة سلطان
أكتوبر أسطورة الواقع وهامش السينما ( دراسة عن حرب أكتوبر وتقديمها في السينما الروائية المصرية )
3_د . نادر رفاعى : أبطال أكتوبر على شاشة السينما ( الرئيس محمد أنور السادات نموذجًا )
المحور الرابع :
أكتوبر في الثقافة الشعبية :
1- د/ رشا محمد محمود الفوال
"دلالات المقاومة اللاعنفية في الأمثال الشعبية
مقاربة نقدية من منظور سيكوسوسيولوجي"
2_ الباحثة / أسماء خليل محمد
العزاء الأخير ( أكتوبر والموروث الشعبى )
3- الباحث/فيصل الموصلي
" أكتوبر في الفنون القولية"
(فن النميم نموذجا )
المحور الخامس :
كتابات من واقع الحرب
( المذكرات_ الشهادات_ اليوميات_ السيرة الذاتية_ الرسائل )
1_ د . السيد نجم
"أطياف من الكتابة الأخرى حول أكتوبر73؟!"
2_- د. أحمد إبراهيم الشريف
" البحث عن القيم فى خطاب المعركة "
3_ الكاتب/ شعبان يوسف
"أدب الانتصار .. خمسون عاما من الانتصار المجيد"
4_ الكاتب/ أحمد محمد عبده
" والمرأةُ أيضًا في قلب الحرب "جنودٌ بلا أفرول ولا خوذة"