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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ريادة الشباب في الديمقراطية: مسيرة جامعة الإسكندرية تلهم المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

تمر جامعة الإسكندرية بلحظة تاريخية هامة، حيث شهدت الحرم الجامعي يوم الثلاثاء مسيرة ضخمة شارك فيها الآلاف من الطلاب. تلك المسيرة ليست مجرد فعالية جامعية عابرة، بل هي تعبير حي عن رغبة الشباب في المشاركة الإيجابية في العملية الديمقراطية، وتشكل خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

بداية المسيرة

بدأت المسيرة من داخل مجمع الكليات بمنطقة سوتر بوسط الإسكندرية، حيث انطلقت الفعالية بحماس وحيوية. حضر فيها ليس فقط الطلاب ولكن أيضاً عمداء الكليات، رؤساء الأقسام، أعضاء هيئة التدريس والإداريين، مما أعطى الحدث طابعًا رسميًا وشاملًا.
 

التحفيز والمشاركة

في سبيل تحفيز طلاب الجامعة على المشاركة، استخدم الطلاب الطبول ورفعوا أعلام مصر وجامعة الإسكندرية والكليات. كما قاموا بنشر منشورات تحث الزملاء على الانخراط الإيجابي في الانتخابات. تلك اللمسات الإبداعية لم تكن مجرد تزيين للحدث بل كانت جزءًا أساسيًا من استراتيجية تشجيع الطلاب على التفاعل.

أهمية الانتخابات الرئاسية

يعكس مشهد الطلاب يسعى إلى التأكيد على أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة. إن المشاركة الفعّالة في هذه العملية الديمقراطية تعزز المسار الحضاري والسياسي للبلاد. يشكل صوت الشباب الجامعي جزءًا أساسيًا من الحوار الوطني ويسهم في تشكيل مستقبل مصر.

 

البيئة الجامعية والتحفيز

إن مشهد طلاب جامعة الإسكندرية يشير إلى أن التحفيز ليس قاصرًا على الأحداث الرسمية فقط بل يتجاوز ذلك ليشمل الحياة الجامعية بشكل عام. الرغبة في المشاركة والتأثير تعكس روح الشباب الطموح والملتزم في بناء مستقبل أفضل.

الإعداد للانتخابات

مع إجمالي عدد الناخبين في الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، يبرز أهمية التحضير الجاد للانتخابات. يتطلب الأمر من الشباب الوعي بأهمية اختيارهم والمشاركة الفعّالة في تحديد مستقبل البلاد.

التواجد اللامحدود

تعكس تواجد اللامحدود في المسيرة إرادة الشباب في أن يكون لهم دور محوري في تشكيل مستقبلهم. من خلال رؤساء الكليات وأعضاء هيئة التدريس يشاركون في هذا الحدث، يتحقق التواصل المستدام بين الطلاب والإدارة الجامعية.

الهتافات والتشجيع

تميزت المسيرة بالهتافات الملهمة والداعمة للمشاركة في الانتخابات، مما يظهر الروح الوطنية والاهتمام بمستقبل البلاد. الشباب ليسوا مجرد شهود، بل هم العناصر الحية في العملية الديمقراطية.

الإجراءات الانتخابية في الإسكندرية

تشير الأرقام إلى أن هناك 18 لجنة عامة في الإسكندرية، مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب. تتوزع المراكز الانتخابية على 351 مركز مقر انتخابي، يتضمن 35 مركزًا للوافدين، وتصل عدد اللجان الفرعية إلى 533 لجنة.

 

في ختام هذه المسيرة الجامعية التاريخية، نرى أن الشباب ليسوا فقط مستقبل الوطن بل هم الحاضر النابض بالحياة. يجسد طلاب جامعة الإسكندرية الطموح والعزيمة في بناء مجتمع ديمقراطي قوي. إن المشاركة الفعّالة في الانتخابات هي خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف.

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