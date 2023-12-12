مستشار بالفيوم: اللجنة العليا للانتخابات وفرت طريقة برايل للمكفوفين

قال المستشار حسن النقيب رئيس لجنة ١٨ مدرسة الصداقة الفرنسية بالفيوم من خلال بسنت مراسلة صدى البلد ، إن اللجنة العليا للإنتخابات قدمت تسهيلات وتيسيرات، فقد وفرت طريقة برايل للمكفوفين تسهيلان لذوي الاحتياجات الخاصة.

واكد النقيب من خلال مداخلة تليفزيونية لفضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي، من برنامج على مسئوليتي، على زيارة الناخب للجنة لا تستغرق وقت كبير، وتتم عملية الانتخاب بسهولة.

وتابع المستشار: “الكثير من الإقبال من جميع الفئات العمرية والتى تنوعت بين الشباب والسيدات”.

واشار حسن النقيب الى توافر لجان للوافدين سواء للدارسين او المقيمين للعمل.

وأردف، الإقبال كبير على التصويت لليوم الثالث على التوالي بالانتخابات الرئاسية.