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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي تعلق على غرق شوارع أكتوبر بسبب الأمطار وتوجه رسالة للنواب

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الاعلامية لميس الحديدي على موجة الامطار الغزيرة التي سقطت في مدينة 6 أكتوبر قائلة: «النهاردة 6 أكتوبر مطرت فيها وغرقت في شبر ميه كالعادة».


تابعت «لميس الحديدي» عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: «ربع ساعة مطر يامؤمنين كانت كفيلة بغرق شوارعها، ربع ساعة من الأمطار أغرقت مناطق عدة في طليعتها  ميدان الحصري ومناطق من الشيخ زايد.


وعرضت «لميس الحديدي» مقاطع لشوارع  مدينة 6 أكتوبر وبدت غارقة في المياه قائلة: «لو مشفناش المشهد ده يبقى الشتاء مجاش  لو مشفناش الموقف ده ممكن نتشائم  كادرات محلية  وتقريباً تفائلوا بيه»، مضيفة «كانت بتعوم في مراكب .. نفسي أعرف الشتاء  وصل  وإحنا عارفين انه جي  والمفروض بنتسعد وننظف بالوعات المياه  وأن هناك مناطق منخفضة تتكدس فيها المياه».

 

رسالة إلى النواب

 

وجهت «لميس الحديدي» رسالة إلى النواب قائلة: «اتمنى بقى النواب الي نزلوا وتعبوا وعملوا مجهود خرافي  في الدوائر الانتخابية ومنها الجيزة و6 أكتوبر لدفع الناس للانتخاب  بقلهم راعوا الناس شوية واهتموا بيهم شوية  تحدثوا مع الإدارات المحلية أنتم نواب  لديكم أدوات رقابية تقدروا تروحوا كده  تعملوا طلب إحاطة أو تكلموا الادارات المحلية».


وأردفت «لميس الحديدي» : «قولوا للإدارة المحلية أن هذا المشهد لا يليق بالمواطن المصري خاصة أنها مدن جديدة  لسه بلاعاتها جيدة وهي مدن جديدة مخططة علمياً  وبعدين نشوف المشهد ده، عايزة اشوف النواب بقى هيعملوا إيه؟ .. مش علشان بس دوائر الانتخابات  وبعدين هنشوفهم في  الانتخابات البرلمانية .. عاوزين نشوف نواب لهم علاقة بالمواطنين ومشاكلهم بالمطر».

لميس الحديدي الامطار لمة أخيرة أكتوبر الشتاء النواب

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