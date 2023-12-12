ذوو الهمم بجامعة أسيوط يحصدون 28 ميدالية في بطولة ألعاب القوى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حصول طلاب الجامعة من ذوي الهمم على 28 ميدالية متنوعة 10 ميداليات ذهبية، و11 ميدالية فضية، و7 (ميدالية برونزية)؛ خلال مشاركتهم فى الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لبطولة ألعاب القوى ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى الـ51، التي نظمتها الجامعة الأمريكية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية، والدكتور عرفة سلامة مدير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.



وتقدم رئيس الجامعة -في بيان اليوم الثلاثاء- بخالص التهنئة والاعتزاز لطلاب الجامعة من ذوي الهمم، الذين حققوا إنجازات مشرفة ومراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية، مؤكداً أن جامعة أسيوط حريصة على تقديم الدعم الكامل لطلابها من ذوي الهمم واستغلال طاقتهم بأفضل صورة ممكنة، ومنحهم الفرصة ليكون لهم دور إيجابي في المجتمع، واستغلال طاقاتهم بأفضل صورة ممكنة، لافتًا أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة إنجازاتهم المتميزة فى الأنشطة الطلابية، وتؤكد على قدراتهم ومواهبهم، وتعكس الإهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لرعايتهم وتوفير المتطلبات اللازمة لهم من أجل المشاركة في الأنشطة، ورعاية الموهوبين، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات.



بدوره، أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور أحمد عبدالمولى، حرص إدارة الجامعة الدائم على دعم ذوي الهمم، ودعم أنشطتهم، وتنمية مهاراتهم، وخلق روح التنافسية والإبداع لديهم، مثمناً جهود القائمين على مركز رعاية الطلاب ذوي الهمم، والإدارة العامة لرعاية الشباب في تدريب وتأهيل الطلاب، وإعدادهم للمشاركة في كافة المسابقات والمحافل الرياضة، مضيفاَ مشاركة الجامعة بعدد (7) طالبات و(9) طلاب فى الإعاقة (البصرية، والسمعية، والحركية، وقصار القامة، سباقات 200 متر عدو ، ورمى الرمح ، ودفع الجلة).



تأتي مشاركة طلاب الجامعة؛ تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والدكتورة أمنية محمد مدير مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والإحتياجات الخاصة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب؛ وإيهاب رمضان مدير إدارة النشاط الرياضي ، والأستاذ أحمد رجب مدير إدارة اللياقه البدنية ، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري بالمركز، والإشراف المرافق أحمد رجب المدير الفني ، وأحمد حسن مدرب الفرق، وأحمد حزين، وعفاف عبد القادر مشرفة الطالبات، وعصام عبد التواب مشرف الطلاب.

