عضو برلمان البحر المتوسط: مراقبة القضاة على الانتخابات الرئاسية من الإيجابيات المهمة

قال عبد القادر الكيحل، عضو بعثة برلمان البحر المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن برلمان البحر المتوسط هو إطار لتبادل الحوار والنقاش بين ضفتي المتوسط، والمراقبة ليس بمفهومها الاستلاحي وإنما التبادلي أي الاستفادة من تجارب بعضنا البعض، والتعرف على القضايا الأساسية التي تهم كل المنطقة.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "الكيحل"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المتابعة الانتخابية لمصر في هذه المرحلة أمر أساسي، من أجل أن يتحدث المراقبون عن الواقع كما شاهدوه بيانا على مستوى اللجان الانتخابية، وعلى مستوى الرقابة القضائية للانتخابات.

وتابع، أن مراقبة القضاة للانتخابات أحد الأمور الإيجابية، إذ وجود القضايا في كل المحافظات والمكاتب واللجان العامة للمراقبة على الانتخابات، فضلا عن الإقبال على مدار 3 أيام، "نمر في المكاتب التي كان مخطط أن نزورها وأماكن بالصدفة ونجد تجمعات للمواطنين في الصباح الباكر".

واستكمل أن إقبال المصريين على صناديق الاقتراع دليل على أن المصريين لديهم رغبة في المشاركة الفاعلة في اختيار من سيتحملوا المسؤولية، وتعدد المرشحين، وإقبال الناخبين دليل على أن هناك رغبة في أن تكون لحظة أساسية جديدة للمصريين والمصريات من خلالها يعبرون عن رغبتهم في تطوير أوضاعهم، وأحوالهم، وسيرهم نحو الرقي والتقدم.