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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض يجهلها البعض تؤكد الإصابة بأمراض الكلى

أعراض تعب الكلي
أعراض تعب الكلي

توجد عدة أعراض تؤكد الإصابة بأمراض الكلى، لا يعرفها الكثيرون ومن ضمن هذه الأعراض.

أعراض الإصابة بأمراض الكلى

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كشف موقع هيلثي عن بعض الأعراض التي قد تشير إلى أمراض  الكلى (الفشل الكلوي):

ضعف وتعب عام: يعاني مرضى تعب الكلى من ضعف شديد وتعب مستمر، حتى في حالة عدم بذل مجهود كبير.

انخفاض الشهية وفقدان الوزن: قد يشعر المرضى بفقدان الشهية وتغيير في الطعم، مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المقصود.

اضطرابات النوم: يمكن أن يعاني المرضى من صعوبة في النوم أو الاستيقاظ المتكرر ليلًا بسبب الأعراض المرتبطة بتعب الكلي.

ارتفاع ضغط الدم: يعاني العديد من مرضى الكلى من ارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن يكون نتيجة لتراكم السوائل والملوثات في الجسم.

اضطرابات الجهاز الهضمي: يمكن أن تتسبب أمراض الكلى في اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال.

انتفاخ الأطراف: قد يلاحظ المرضى انتفاخًا في الأطراف بسبب تراكم السوائل في الجسم.

اضطرابات التركيز والذاكرة: قد يعاني المرضى من صعوبة في التركيز والذاكرة، وقد يشعرون بالارتباك العقلي.

إذا كنت تشك في أن لديك تعب كلوي أو أي أعراض مشابهة، فيجب عليك استشارة الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة، يجب أن يتم تشخيص ومعالجة تعب الكلي بواسطة فريق طبي مؤهل.

الكلى تعب الكلي ضعف شديد وتعب مستمر فقدان الوزن انخفاض الشهية وفقدان الوزن ​​​​​​​health

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