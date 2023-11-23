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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشبة رخيصة تحمي من الأنيميا وأمراض الكلى.. اكتشفها

البقدونس
البقدونس

البقدونس من الخضروات الرخيصة المتوفرة بسهولة في مختلف المحافظات والدول ويمكن أن يستخدم بطرق متعددة

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet نعرض لكم أهم الفوائد الصحية لعشبة البقدونس:

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خصائص مضادة للميكروبات ومدر للبول:
تساعد خصائص البقدونس المضادة للبكتيريا في تحسين صحة الأسنان ومشاكل الجلد الناجمة عن البكتيريا.
يتمتع البقدونس بخصائص متأصلة مضادة للبكتيريا وهو قلوي، مما يجعله معطرًا طبيعيًا للنفس ويساعد في قتل الكائنات الحية الدقيقة في الفم التي تسبب الروائح.
نظرًا لأنه عامل مضاد للبكتيريا، يمكن أن يساعد البقدونس في إزالة الكائنات الحية الدقيقة الضارة من الجسم. 
خصائص البقدونس المضادة للفطريات يمكن أن تساعد في إزالة الفطريات مثل قدم الرياضيين أو السعفة .
تم العثور على أبيول في البقدونس.

أبيول هو زيت أساسي يساعد في إبطاء تطور الكائنات الحية الدقيقة والوقاية من العدوى في الجهاز البولي.

أن يساعد في طرد الجراثيم غير المرغوب فيها في المثانة والمسالك البولية.

يعزز عملية الهضم ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية:
يساعد البقدونس في تخفيف مجموعة متنوعة من أمراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك الغازات والإمساك وعسر الهضم والانتفاخ .

وفقًا للأبحاث، يساعد البقدونس على تعزيز إنتاج الصفراء وسوائل المعدة الصحية، مما يعزز عمل الإنزيم الصحيح في امتصاص العناصر الغذائية.

يمكن أن يساعد البقدونس على استرخاء معدتك ومنع الانتفاخ بالإضافة إلى تعزيز الهضم الجيد.

البقدونس نبات طارد للريح يحتوي على مواد كيميائية تساعد الجسم على طرد الغازات والبقدونس، كونه مدرًا طبيعيًا للبول، يمكن أن يساعد في تخفيف احتباس الماء وتقليل الانتفاخ.

يساعد البقدونس في إزالة الماء الزائد عن طريق تحفيز إدرار البول في الكلى.

يساعد البقدونس على تعزيز عملية الهضم الصحي وتخفيف عسر الهضم بسبب محتواه العالي من الألياف وقدرته على جعل الميكروبيوم المعوي أكثر صحة.
تعتبر الأوراق والبذور وحتى جذور نبات البقدونس علاجاً فعالاً للإسهال و وفقا لبعض الأبحاث، فإن شرب شاي البقدونس قد يكون أكثر فعالية في تخفيف الإسهال ويعزز الشاي هضم الدهون والبروتينات، وكذلك امتصاص الأمعاء.
يمتلك البقدونس خصائص ملينة ومدرّة للبول، مما يساعد على الهضم و وقد وجد أن زيت أبيول المستخرج من بذور البقدونس يساعد على الهضم.
صحة الكلى:
البقدونس مفيد لصحة الكلى. ووفقا للأبحاث، قد يساعد البقدونس في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى وتقليل الحموضة في الجسم.

السوائل من الجسم، فقد يكون مفيدًا للكلى، بالإضافة إلى طرد الجراثيم. 
البيول والميريستيسين، وهما مركبان موجودان في زيت البقدونس، مسؤولان عن خصائص العشبة المدرة للبول ويمكن أن تساعد العشبة في إزالة الكلى وحصوات المرارة من الجسم.


مصدر غني بالفولات والحديد:
يحتوي البقدونس على نسبة عالية من فيتامين ب حمض الفوليك. 
يقدم كوب واحد من عصير البقدونس حوالي 23 بالمائة من القيمة اليومية و وفقا للدراسات، تم ربط ارتفاع استهلاك حمض الفوليك بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب .
الحديد متوفر بكثرة في البقدونس
يساعد الحديد على الحفاظ على الأكسجين في خلايا الدم الحمراء ويمنع فقر الدم بسبب نقص الحديد .

يحتوي البقدونس على نسبة عالية من الحديد، ولهذا يستخدم لعلاج فقر الدم  و تعد إضافة البقدونس إلى الأطعمة طريقة سهلة لزيادة استهلاك الحديد، ووفقا للأبحاث، فإن أوراق البقدونس توفر قدرات قوية لمكافحة فقر الدم.

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