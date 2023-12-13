ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة رياضية جذابة بدون مكياج من سيارتها ، مما حازت الصور على اعجاب الجمهور.





أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقومبعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعدللسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما،فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.