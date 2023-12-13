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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية|شوطان إضافيان حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الأهلي واتحاد جدة

صدى البلد

 أخطر مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد «فيفا» مسئولي الأهلي بأن مباراة الفريق يوم الجمعة أمام اتحاد جدة ستشهد وقتا إضافيا حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

وشهد الاجتماع التحضيري للأهلي قبل خوض مباراته الأولى بكأس العالم للأندية 2023م الحديث عن كافة الامور التنظيمية والإدارية الخاصة بالبطولة والملاعب التي تستضيف المباريات وملاعب التدريب والانتقالات وفندق الإقامة والمحاذير الطبية وتوقيت الإحماء ووصول الفريق لملعب المباراة، وكذلك كل الأمور المتعلقة بدور كل فرد في البعثة خلال أحداث المباراة وبعدها حتى العودة لفندق الإقامة.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

اتحاد جدة اتحاد جدة السعودي الأهلي واتحاد جدة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية المملكة العربية السعودية مملكة العربية السعودية

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