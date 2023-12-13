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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب هشام الحصرى: الانتخابات الرئاسية تكشف المعدن الحقيقي للشعب المصري

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية علي مدار الثلاث أيام الماضية، كشفت مجددا عن المعدن الحقيقي للشعب المصري.

وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم،: تفقدت أغلب اللجان بمحافظة الدقهلية وتقابلت مع كل أطياف المجتمع خلال أيام الانتخابات، وخرجت بحقيقة دامغة وهي أن الشعب المصرى شعب واع جدا ويعرف قيمة وطنه ويظهر معدنه الحقيقي في أوقات الشدة والأزمات ولايمكن لأى قوة في العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أوبمقدراته.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، : الشعب المصرى، شعب يفعل مايريد في الوقت الذي يريده دون إملاآت من أحد وليس عليه وصاية من أحد سوى الضمير والحس الوطني.

وأكد النائب هشام الحصرى،  أن كثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت رسالة قوية للمغرضين والمشككين، ورسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية فى مواجهة التحديات الخارجية، وبهدف استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية علي أرض الواقع.

المصريين الانتخابات الرئاسية التحديات الخارجية محافظة الدقهلية النائب هشام الحصري

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