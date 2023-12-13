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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعضلات بطن.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت لقاء الخميسي، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الرمادي الفاتح ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت لقاء الخميسي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت لقاء الخميسي، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور لقاء الخميسي 

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