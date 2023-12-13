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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مونديال الأندية| وزير الرياضة: نثق في قدرة لاعبي الأهلي على تقديم أداء مميز

اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا، بالمهندس خالد مرتجى رئيس بعثة النادي الأهلي المتواجدة في مدينة جدة السعودية، للاطمئنان على استعدادات البعثة قبل خوض منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد صبحي، دعم الوزارة لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء لهم والفوز في المنافسات التي يخوضونها.

وأعرب عن ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة أمام اتحاد جده، وإسعاد الجماهير المصرية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية 3 مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021. 

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

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