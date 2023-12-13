تعرف على نتيجة مسابقة أوائل الطلبة للابتدائية والإعدادية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية نتائج مسابقة أوائل الطلبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية للبنين والفتيات، للعام الدراسي 2023/2024، والتي أجريت من خلال توجيه عام التربية الاجتماعية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بقيادة نبيلة الصياد، موجه عام التربية الاجتماعية.

وأجريت المسابقة خلال شهر ديسمبر الجاري، ضمن خطة التربية الاجتماعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومتابعة محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب.

وجاءت نتائج الشهادة الابتدائية بنين المركز الأول: معهد برج العرب النموذجي، والمركز الثاني: معهد الراشدين.

المركز الثالث: معهد سموحة النموذجي، والمركز الرابع: معهد الإمام الحسين، والمركز الخامس: معهد الشهيد وليد جمال زين الدين.

وجاءت نتائج الشهادة الابتدائية فتيات المركز الأول: معهد الراشدين، والمركز الثاني: معهد محرم النموذجي، المركز الثالث: معهد برج العرب النموذجي، والمركز الرابع: معهد الجندي، والمركز الخامس: معهد سموحة النموذجي.

وجاءت نتائج الشهادة الإعدادية بنين المركز الأول: معهد جمال زين الدين، والمركز الثاني: معهد براعم طيبة الخاص.

المركز الثالث: معهد برج العرب العادي، والمركز الرابع: معهد سموحة النموذجي، والمركز الخامس: معهد حسين أحمد.

وجاءت نتائج الشهادة الإعدادية فتيات المركز الأول: معهد فتيات الشعراوي النموذجي، والمركز الثاني: معهد فتيات سيدي بشر، والمركز الثالث: معهد فتيات الجندي، والمركز الرابع: معهد فتيات سموحة النموذجي، والمركز الخامس: معهد فتيات محرم النموذجي.