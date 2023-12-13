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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار ورعد وبرق.. الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

استمرار هطول الأمطار
استمرار هطول الأمطار بالإسكندرية

تشهد الإسكندرية حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسط أمطار متفاوتة الشدة على فترات بجميع أنحاء المحافظة وسط أصوات من الرعد وأضواء البرق.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استمرار حالة الطوارئ وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع اعتبارا من الساعات الأولى اليوم الأربعاء أن تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية أمطارا متوسطة الشدة ورعدية أحيانا تزداد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة  الشدة  على فترات متقطعة على أن تخف حدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.


وأشار إلي أن حالة الطوارئ بالشركة مستمرة منذ يوم الجمعة 8 ديسمبر للعمل علي تأمين اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها أثناء العملية الانتخابية حتي إتمام فرز الأصوات بالأمس أثناء الأمطار التي أشارت إليها هيئة الأرصاد الجوية.


وأكد علي تواجد جميع القيادات والعاملين والمتابعة اللحظية والربط الكامل بين غرفة عمليات شركة الصرف الصحي وغرف عمليات المحافظة ومختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة علي مدار الساعة منذ يوم الجمعة لتقديم الدعم الكامل ولرصد أي مشاكل للعمل علي حلها فوراً، وعلي الرغم من الأمطار المستمرة حتي الآن لم تشهد العملية الانتخابية أي مشاكل أو معوقات قد تؤثر علي توجه المواطنين للانتخاب والمشاركة.
كما أكد علي أن شعار المرحلة في الشركة كان "يد تنتخب ويد تعمل" فكان تنظيم الورديات والتنسيق بين العاملين لكي تتاح الفرصة لجميع العاملين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 .
وأشاد "نافع" بحرص جميع العاملين علي المشاركة والظهور بشكل مكثف أمام اللجان لممارسة كل عامل حقه في الانتخاب ليكون عضواً فعالا في المجتمع ولاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأشار إلي استمرار عمل غرفة الطوارئ لاستقبال شكاوى المواطنين علي رقم 175 الخط الساخن أو عن طريق الواتس أب علي رقم ⁦01201175175⁩ للعمل علي حلها.


 

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