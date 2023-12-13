تعرف على تفاصيل بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بأزهرية الإسكندرية

ترأس فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الاجتماع التحضيري لبطولة كرة القدم؛ وذلك بحضور أيمن جاويش الوكيل الثقافي للمنطقة، لشرح التعليمات العامة للبطولة وعمل قرعة المباريات التي تقام بالمركز الأولمبي للقوات المسلحة بالإسكندرية.

وحثَّ فضيلة رئيس المنطقة المتسابقين على ضرورة استثمار شبابهم وتحقيق دورهم في خدمة المجتمع، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على الاهتمام بالبنية الجسدية للطالب بالإضافة إلى الجانب العلمي والشرعي.

من جانبه، رحب الوكيل الثقافي للمنطقة بالطلاب والمشرفين، ودعا الجميع إلى الاستفادة من هذه المعسكرات في زيادة التعارف والتلاحم بين المناطق، مبينًا أهمية كسب الصداقات ودعم العلاقات الجيدة بين الطلاب بالمناطق المختلفة.

واستقبل بيت شباب سموحة تحت إشراف الأستاذ أحمد الصغير، مدير البيت، متسابقي بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية للبنين بالأزهر الشريف، من (7) منطقة أزهرية هي: (الإسكندرية- مطروح- كفر الشيخ- الشرقية- الغربية - البحيرة- جنوب سيناء)، بالإضافة إلى المشرفين المرافقين، وهيئة الإشراف على البطولة.https://www.facebook.comlg&_rdr