الشعب سيد قراره .. نواب وأحزاب : اصطفاف المصريين بانتخابات الرئاسة أحرف مضيئة.. والخُسران للمراهن على فشل المشهد

رئيس شباب النواب : الشعب المصري اثبت انه سيد قراره ومشاركته في الانتخابات تعكس انحيازهم لاستكمال البناء

الإصلاح والنهضة: الخاسر الوحيد من ذلك المشهد المشرف هم من راهنوا على فشل المشهد

النائب محمد رضا البنا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تاريخية.. والشاب تصدروا المشهد

أكد نواب واحزاب على الانتخابات الرئاسية 2024 والتي أسدل الستار عليها أمس الثلاثاء، شهدت اقبالا غير مسبوقا من كافة اطياف الشعب، مؤكدين أن هناك من راهن على فشل المشهد ولكنهم لم ينالوا مرادهم وخسروا.



وفي هذا الاطار أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن بالغ امتنانه وتقديره لكافة القائمين على العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة وفي مقدمتهم الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة أجهزة الدولة المعنية بخروج ذلك المشهد المشرف في الداخل والخارج، واصفًا ما حدث بـ "الملحمة المصرية الوطنية" التي سيقف عندها التاريخ المصري كثيرًا.

وأضاف عبد العزيز بأن 12 ديسمبر 2023 سيكتب في التاريخ باعتباره يومًا عظيمًا من أيام الأمة المصرية، وأن ما بعد ذلك التاريخ سيكون مختلفًا عما كان قبله، مؤكدًا بأن اصطفاف المصريين والنسبة التاريخية التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع ستكتب بأحرف من نور بأنها سطرت في التاريخ المصري الحديث صفحة مشرقة من الالتحام الوطني.

وأشاد عبد العزيز بكل عناصر العملية الانتخابية بدء من الأداء المشرف لمجتمع المدني بأطرافه المختلفة وكذلك للأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية مرورًا بالإعلام الذي لعب دورًا تاريخيًا وحياديًا بين كافة المرشحين بالإضافة إلى حملات المرشحين الأربعة والتي ضربت أروع الأمثلة في التنافس الحر الشريف على كسب تأييد المواطنين دون تجاوزات انتخابية أو تعديات على الحريات والحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين أو مسئولي حملاتهم، انتهاء بالبطل الحقيقي لتلك الملحمة وهو "المواطن المصري".

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الخاسر الوحيد من ذلك المشهد المشرف هم من راهنوا على فشل المشهد أو سعوا إلى إفشاله حيث وصفهم بأنهم "خارج التاريخ" و"منفصلون عن الواقع" وغير مدركين لحقيقة الشعب المصري ومعدنه الذي يظهر في الشدة، داعيًا جموع المواطنين المصريين للاحتفال بذلك العرس الديمقراطي والفخر بالمشاركة فيه كحدث تاريخي في تاريخ مصر الحديث.

وقال الدكتور محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الشعب المصري اثبت للعالم كله أنه سيد قراراه، وهذا ما ظهر بخروجه بالملايين ، في الانتخابات الرئاسية ليعبر عن انحيازه للأمن والاستقرار لاستكمال مسيرة البناء .

وأوضح حسين ، أن المواطنين ضربوا أروع المثل بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية ، وهو ما وجه رسالة قوية بأن الشعب المصري يظهر معدنه الحقيقي في أوقات الشدة والأزمات ولايمكن لأى قوة في العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أوبمقدراته.



ووجه رئيس لجنة الشباب الشكر للشعب المصري بصفة عامة ،واهالي بورسعيد بصفة خاصة لاسيما أنهم قدموا ملحمة وطنية كبيرة ، تعكس إدراكهم بحجم المخاطر التي تواجه الوطن وهو ما شاهده الجميع باصطفافهم أمام اللجان بالملايين .



وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لعبت دورا بارزا في الانتخابات الرئاسية وجعلتها تخرج بالشكل الحضارى اللائق بمصر وتاريخها، حيث اتسمت دورها بالشفافية والنزاهة والحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فضلا عن تسهيل الاجراءات على الناخبين.



وأشاد بجهود الشرطة المصرية التي ساهمت بدور فعال فى تأمين الانتخابات الرئاسية، وفى نفس الوقت نجحت فى تأمين الجبهة الداخلية خلال فترة الاستحقاق الدستورى.

فيما قال لنائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 11 و12 و13 ديسمبر الجاري، كانت بمثابة ملحمة وطنية في حب مصر، فخرجت بالشكل الذي يليق بحجم الدولة المصرية ومكانتها أمام العالم أجمع.

وأكد "البنا"، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية وغير مسبوقة وتجاوزت 30 مليون مواطن ممن لهم حق الانتخاب، مشيرا إلى أن الجميع شاهد الحشود الكبيرة من الناخبين والطوابير التي امتدت أمام مراكز الاقتراع على مدار الثلاثة أيام، مما يعكس الوعي الكبير لدى الشعب المصري بأهمية مباشرة حقوقه السياسية وحقه الدستوري في الانتخاب واختيار رئيسه الذي يعبر عن طموحاته وآماله، لتعبر الصناديق عن إرادة المصريين، بالإضافة إلى وعي الشعب بأداء واجبه الوطني والتزامه الدستوري بالمشاركة الإيجابية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أهم المشاهدات في الانتخابات الرئاسية 2024 هي المشاركة البارزة والقوية للشباب والتي تؤكد أن هناك وعى من جانبهم بأهمية المشاركة في الحياة السياسية ومباشرة حقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب، بالإضافة إلى إدراكهم لحجم التحديات التي تواجه الدولة.

وأشار إلى أن المشاركة الكبيرة للشعب المصري بكافة أطيافه تعكس مدى وعيه بالتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر، وكذلك تعكس حالة الاصطفاف الوطني خلف الدولة في مواجهة التحديات.