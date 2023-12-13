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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل مستمرة في الحرب علينا بدعم أمريكي

فلسطين
فلسطين

أكد الدكتور نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حماية إسرائيل، مشيرا إلى أن أمريكا لو أمرت إسرائيل بالتوقف عن الحرب؛ لتوقفت، ولكنها لا ترغب في ذلك.

وقال نبيل أبو ردينة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن إسرائيل مستمرة بالحرب بدعم أمريكي، مؤكدا أن أمريكا تؤكد أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

حل الدولتين

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت الفلسطينيين بوعود كثيرة ولكن لم تنفذ أي وعد من تلك الوعود، مؤكدا أنه من ضمن تلك الوعود حل الدولتين ولم يفعلوا شيئا.

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