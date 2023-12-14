أزارو وبادجي .. تعرف على المهاجمين المرشحين للانضمام للأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن بعض أسماء المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الأهلي في فترة الانتقالات القادمة في يناير 2024.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: أكدت في وقت سابق أن وليد أزارو مطروح وبقوة على طاولة النادي الأهلي، ويقود هذا الاتجاه المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم، وهناك لاعبين على المستوى المحلي مرشحة مثل مروان حمدي، لكن هناك رغبة من جانب المصري في بيعه خارجيا، وهناك أحاديث حول رحيله إلى ليبيا، وهو من المرشحين مع أحمد أوفا وأحمد ريان، وهناك مفاضلة بينهم للتعاقد مع واحد منهم".

وأكد: "السنغالي بابا بادجي مهاجم المغرب التطواني مرشح أيضا وهو حاليا محل اهتمام كبير ويتم كتابة تقارير عنه من جانب محلل الأداء".

وأوضح أن هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب رشح مامادو دومبيا مهاجم منتخب مالي للشباب، وابراهيما ديارا، وكذلك السنغالي ادريسا جايا.

وأتم: "تم عرض اللاعبين من جانب لجنة الاسكاوتنج، وهناك حاليًا دراسة لامكانية ضم بعض اللاعبين مستقبلا".