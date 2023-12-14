مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام إتحاد جدة في كأس العالم للأندية

كشف الأعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن تشكيل النادي الأهلي أمام اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال خلال تصريحات اذاعية: “كولر يثق بأكرم توفيق في اللقاءات الكبيرة، وياسر ابراهيم اقرب من محمد عبد المنعم، بجانب علي معلول، ونصف الملعب امام عاشور وديانج، وكهربا والشحات وبيرسي تاو بخط الهجوم”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي المارد الأحمر في مباراة من العيار الثقيل مقرر إقامتها يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري، أمام نظيره اتحاد جدة السعودي.