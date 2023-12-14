كأس العالم للأندية.. ناقد: الأهلي يفوز على الاتحاد السعودي في هذه الحالة

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن الأهلي يواجه منافسا صعبا في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن فريق اتحاد جدة مميز ولديه نجوم رائعة وهو الأقرب للفوز، وحقق الفوز على أوكلاند سيتي بأقل مجهود، متمنيا التوفيق للفريق الأحمر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لو استغل أنصاف الفرص للتسجيل في شباك الاتحاد قد يحقق نتيجة جيدة ويفوز باللقاء، والمباراة لا تتحمل إهدار أي هدف من جانب اللاعبين، بالإضافة لضرورة استغلال الكرات الثابتة، والعرضيات، والاختراق من الأطراف أفضل للفريق، بالإضافة إلى ثبات ظهيري الأهلي في هذه المباراة".

وأضاف: "كولر كان لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، لكن الأمور تراجعت في الفترة الأخيرة، والمدرب يريد المحافظة على علاقته بالجماهير، وقد تكون رسالة مترجمه معتز الجوادي لإيصال رسالة معينة، لأن المدرب غير راضٍ عن بعض الأمور تجاه الإدارة، والواضح أن كولر يعيش حالة قلق وهو ما انعكس على تصريحات المترجم".

وواصل: "الأهلي يمتلك أليات كثيرة في الملعب تؤكد قدرته على الانتصار، لكن القراءة الصحيحة من وجهة نظري هو أن يقدم أداء مميزا، لكن من الصعب أن يحقق الفوز".