عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية.. ناقد: الأهلي يفوز على الاتحاد السعودي في هذه الحالة

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن الأهلي يواجه منافسا صعبا في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن فريق اتحاد جدة مميز ولديه نجوم رائعة وهو الأقرب للفوز، وحقق الفوز على أوكلاند سيتي بأقل مجهود، متمنيا التوفيق للفريق الأحمر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لو استغل أنصاف الفرص للتسجيل في شباك الاتحاد قد يحقق نتيجة جيدة ويفوز باللقاء، والمباراة لا تتحمل إهدار أي هدف من جانب اللاعبين، بالإضافة لضرورة استغلال الكرات الثابتة، والعرضيات، والاختراق من الأطراف أفضل للفريق، بالإضافة إلى ثبات ظهيري الأهلي في هذه المباراة".

وأضاف: "كولر كان لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، لكن الأمور تراجعت في الفترة الأخيرة، والمدرب يريد المحافظة على علاقته بالجماهير، وقد تكون رسالة مترجمه معتز الجوادي لإيصال رسالة معينة، لأن المدرب غير راضٍ عن بعض الأمور تجاه الإدارة، والواضح أن كولر يعيش حالة قلق وهو ما انعكس على تصريحات المترجم".

وواصل: "الأهلي يمتلك أليات كثيرة في الملعب تؤكد قدرته على الانتصار، لكن القراءة الصحيحة من وجهة نظري هو أن يقدم أداء مميزا، لكن من الصعب أن يحقق الفوز".

اتحاد جدة الاتحاد السعودي بليغ أبوعايد برنامج بوكس تو بوكس أوكلاند سيتي الناقد الرياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان وتوجه رسالة شكر لكل جمهورها

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

ترشيحاتنا

أفضل الهواتف الرخيصة وتقدم أقوى أداء

سكودا إنياك العائلية الجديدة تباع بهذا السعر

يحرفون التوراة لأهدافهم الاستعمارية.. مرصد الأزهر يكشف المخطط الصهيوني الطامع في غزة وسيناء

لم يقدم المنتظر منه.. نجم الأهلي السابق يوجه انتقادا حادا لـ إمام عاشور

ناقد رياضي يوجه تحذيرات عاجلة للأهلي بسبب مباراة اتحاد جدة

رسميا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن محور صلاح الدين في خان يونس «منطقة قتال»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ